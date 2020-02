Carnevale 2020: tutti gli appuntamenti a Udine

UDINE – In occasione del Carnevale, il Comune di Udine ha organizzato i seguenti eventi

Sabato 15 febbraio, alle 17.00 presso la Sala polifunzionale di Cussignacco la compagnia teatrale “I guardiani dell’Oca” presenterà “I tre porcellini”, spettacolo per bambini con attori, pupazzi e sagome. Nello stesso giorno, alle 18.30 negli spazi espositivi di via Pradamano verrà inaugurata la mostra fotografica “Mascaris” a cura di “il Grandangolo” e “QuadranteArte”. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì, martedì, giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Giovedì 20 febbraio, dalle ore 15.00 alle 18.00 in piazza Matteotti si terrà “Bistrot – Servi senza padrone”, spettacolo di strada a cura della Società Coop Alina Animation con clown, visual comedy, circo teatro, trampoliere e giocoliere. Per l’occasione sarà attivo anche il servizio “Truccambimbi”, a cura della Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Udine, che sarà presente anche venerdì 21 e sabato 22 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00. Sabato 22, inoltre, sempre in piazza Matteotti avrà luogo una doppia replica dello spettacolo di saltimbanco e circo con Circo all’Incirca e the New Faboulouse Circus Copernicus.

Giovedì 20 febbraio, dalle ore 17.00 alle 18.30 circa, presso la Ludoteca di via del Sale 21 si terrà il laboratorio di costruzione di strumenti musicali “Carnevale in musica!” a cui seguirà una sfilata nel Giardino del Torso. Le attività sono dedicate a bambini d’età dai 6 agli 11 anni.

Venerdì 21 febbraio, alle ore 20.45 nella Sala polifunzionale di Cussignacco, la compagnia teatrale Hellequin di Pordenone presenterà lo spettacolo “Un’altra storia di Romeo e Giulietta” con Claudia Zamboni.

Sabato 22 febbraio, in Ludoteca dalle 20.30 alle 23.30, sarà tempo del “Party games show” con divertenti giochi da tavolo.

Domenica 23 febbraio, in piazza Matteotti dalle 10.00 alle 12.00 andrà in scena lo spettacolo di teatro di burattini “Cappuccetto rosso” (doppia replica) a cura della Associazione Culturale Compagnia di Teatro di burattini e figura “L’Aprisogni”. Nel pomeriggio, spazio alle attività del “Truccabimbi” (15.00-18.00) e all’animazione “A Carnevale ogni gioco vale” con il Ludobus (15.00-17.00).

Domenica pomeriggio, al Museo Etnografico del Friuli dalle 16.00 alle 18.00 i bambini dai 5 ai 10 anni potranno partecipare al “Carnevale al MEF”, un laboratorio colorato e creativo per festeggiare insieme il carnevale al museo. Per partecipare si consiglia la prenotazione al numero 3452681647 o scrivendo a didatticamusei@comune.udine.it. Il costo è di 8 euro a bambino.

All’Auditorium Menossi,, invece, alle 17.00 il Circolo filodrammatico “La Risultive” di Talmassons porterà in scena una commedia brillante in due atti dal titolo “Nemici come prima”.

Martedì 25 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00 in piazza Matteotti, i bambini potranno divertirsi con la Baby Dance a cura di AXIS danza; mentre, in Ludoteca dalle 17.00 alle 19.00 si svolgerà la “Giornata dei calzini spaiati” con un laboratorio di riciclo creativo per bambini dai 6 agli 11 anni.

Nella biblioteca di quartiere “Rizzi San Domenico”, alle 17.00 avrà luogo l’appuntamento “Carnevale dei piccoli” a cura del Club Tileggounastoria e Nido Rosa e Azzurro. Le attività sono rivolte ai bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi e la prenotazione è obbligatoria (massimo 12 partecipanti; tel. 0432 1274241).

Mercoledì 26 febbraio, alle ore 17.00 presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica si svolgerà un incontro con “L’ora delle storie” dal titolo “Di chi è l’anniversario? 101 Richard Scarry”, dedicato a bambini dai 4 agli 8 anni.

Infine, giovedì 27 febbraio il Club Tileggounastoria, nella Biblioteca di quartiere “Udine Sud” alle ore 17.00, presenterà “Coloriamo il Carnevale”.