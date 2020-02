La Polizia arresta uno spacciatore di cocaina

UDINE – Un 39enne cittadino marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Udine per la detenzione ai fini di spaccio di 150 grammi di cocaina e per il possesso di vario materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento delle dosi da cedere a terzi.

L’uomo era “attenzionato” da alcuni tempi dagli uomini della Squadra Mobile che stavano indagando sullo spaccio di cocaina in città, ove era stato notato più volte in atteggiamenti sospetti; pertanto, erano stati disposti dei servizi di osservazione anche presso il suo attuale domicilio. Nella serata del 7 febbraio gli agenti hanno notato un sospetto “via vai” nell’abitazione dello straniero; fermato a Udine, in compagnia di un parente, gli uomini in divisa hanno proceduto alla loro perquisizione personale e domiciliare, che ha consentito di sequestrare la cocaina e il materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento delle dosi da vendere sul mercato della Bassa friulana, di Udine e a qualche cliente della zona Collinare friulana.

Durante l’indagine, è risultata preziosa anche la collaborazione di personale dei carabinieri della stazione di Codroipo. L’attività investigativa è stata coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine Andrea Gondolo. Nell’udienza di convalida dell’arresto svoltasi lunedì, il Gip del Tribunale di Udine ha disposto, nei confronti del soggetto, la misura cautelare in carcere.