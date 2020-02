FlixBus arriva a Tarvisio per collegamenti con l’Italia e l’Europa

TARVISIO – FlixBus debutta a Tarvisio e si consolida in provincia di Udine: sono infatti attivi i primi collegamenti con 10 città in Italia e all’estero, con cui il leader europeo dei viaggi su gomma rafforza la rete di connessioni tra il territorio e destinazioni chiave in Italia e all’estero, offrendosi come una soluzione sempre più capillare soprattutto per chi si sposta sulle lunghe tratte, per lavoro, studio o semplicemente piacere.

Oltre ad ampliare le opportunità di viaggio dei passeggeri in partenza dalla provincia – da oltre tre anni FlixBus è infatti operativa anche a Udine, che collega con oltre 70 destinazioni in otto Paesi – i nuovi collegamenti sono finalizzati anche ad agevolare i flussi turistici in arrivo nel territorio, con la possibilità di ricadute positive a livello turistico e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale.

COLLEGAMENTI VERSO L’ITALIA – L’approdo a Tarvisio risponde, inoltre, alla volontà di FlixBus di creare nuova mobilità anche nei centri minori del Paese, che spesso patiscono la mancanza di collegamenti diretti con le città principali, ed è in linea con l’espansione perseguita in tutta Europa, dove il 40% delle fermate si trova in comuni con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Tra le destinazioni collegate con Tarvisio in Italia si segnalano, innanzitutto, Treviso, raggiungibile in due ore e 50 minuti (con prezzi a partire da 7,99 euro), Venezia, collegata direttamente al Tronchetto, in Laguna, in tre ore e mezza esatte (da 8,99 euro), e Mestre, connessa in tre ore e 50 minuti (sempre da 8,99 euro). In cinque ore e 45 minuti si arriva invece a Bologna (collegata con prezzi a partire da 13,99 euro).

VIAGGI VERSO L’EUROPA – Inoltre, il servizio di FlixBus operativo da Tarvisio rappresenta la soluzione ottimale per quanti dalla Val Canale si devono spostare all’estero: in appena mezz’ora, si raggiunge Villaco (con biglietti che partono da soli 4,99 euro), mentre in meno di tre ore si può arrivare a Salisburgo (con prezzi a partire da 7,99 euro) e in meno di cinque a Linz (con prezzi a partire da 10,99 euro).

E i collegamenti fra Tarvisio e l’estero non si limitano alla sola Austria: a bordo degli autobus verdi di FlixBus si può infatti raggiungere Praga (con biglietti a partire da 17,99 euro), viaggiando di notte con la possibilità di ottimizzare i tempi di viaggio e risparmiare sui costi di pernottamento. La linea in partenza da Tarvisio e diretta a Praga fa tappa inoltre negli iconici borghi medievali di Český Krumlov, nella Boemia meridionale, e Tábor.

INFO UTILI – Tutti i collegamenti da Tarvisio, in partenza dal terminal di Via Vittorio Veneto, sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio.

Per garantire ai propri passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette.