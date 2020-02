A 152 chilometri orari nel cantiere della terza corsia: patente sospesa

UDINE – Sfrecciava a 152 chilometri orari dove il limite è di 80 km/h, nell’ambito del cantiere per la terza corsia. Ad accorgersene sono stati gli agenti della Polizia stradale di Udine nell’ambito dei controlli del fine settimana. A finire nei guai è stata una donna residente a Roma che era alla guida quando l’autovelox ha rilevato la velocità dell’auto: nei suoi confronti è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno, la decurtazione di 10 punti e la revoca della stessa in caso di recidiva nei due anni.

Gli agenti in servizio in autostrada hanno rilevato altre 15 violazioni con l’immediata contestazione all’utente (con 3 ritiri della patente) tramite l’apparecchiatura “Provida” (dispositivo installato su auto di servizio che misura la velocità del veicolo che precede nella marcia).

Per quanto riguarda l’attività sulla viabilità ordinaria, nel week-end appena trascorso sono state contestate 77 violazioni per eccesso di velocità, 23 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 16 violazioni per l’uso del telefonino alla guida.