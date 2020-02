Uomo strattonato e rapinato in piazzetta del Pozzo

UDINE – Un uomo di 63 anni residente in città è stato rapinato domenica sera in piazzetta del Pozzo. Il fatto è accaduto attorno alle 19.

Da quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto per raccogliere la testimonianza dello sventurato, uno sconosciuto gli si sarebbe avvicinato mentre passeggiava, strappandogli di mano il borsello e facendolo cadere per riuscire a scappare.

Il 64enne è stato soccorso dal personale del 118 e medicato al Pronto soccorso per alcune lesioni riportare al viso. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per identificare il responsabile.