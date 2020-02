Donna di 74 anni muore a causa di un incendio nel suo appartamento

TRICESIMO – Scoppia un incendio in un appartamento di Tricesimo, in via San Pelagio, e una donna di 74 anni resta bloccata in casa e muore. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica. La vittima si chiama Renata Ellero. Fatale, per lei, aver inalato i fumi e i gas tossici sprigionatisi dalle fiamme.

A dare l’allarme, verso le 3 di notte, è stata una vicina dell’anziana, cominciando a svegliare gli altri condomini (in tutto 13 persone), quando ormai il fumo aveva già invaso il vano scale. Alcuni sono usciti in maniera autonoma dall’edificio, altri si sono rifugiati sulle terrazze e sono stati salvati dai vigili del fuoco, giunti sul posto in forze.

Il rogo si è sviluppato dalla camera da letto, con il corpo della donna che, invece, è stato trovato riverso sul pavimento della cucina. Probabilmente la 74enne, che faticava a camminare, ha cercato di uscire ma è stata sopraffatta dal fumo. Restano da accertare le cause dell’incendio.