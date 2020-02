Voragine in via Castellana: strada chiusa al traffico

UDINE – Cede una parte della rete fognaria e si crea una voragine di quasi un metro sull’asfalto. E’ accaduto sabato in via Castellana, a Udine. La via è stata transennata e chiusa al traffico.

Il vicesindaco Loris Michelini ha assicurato che i lavori di ripristino, a cura del Cafc, partiranno già lunedì.