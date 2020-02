I prodotti “made in Fvg” sbarcano a Londra

UDINE – Il “made in Fvg” sbarca a Londra. Il merito è dello chef udinese Kevin Gaddi, che sta per essere il protagonista di un nuovo format in onda sul canale Tele Londra, che trasmette dalla capitale inglese.

Gaddi farà scoprire alcuni dei migliori ristoranti italiani a Londra e nei dintorni, chiedendo agli chef di rivisitare i piatti della tradizione italiana con l’utilizzo di ingredienti rigorosamente friulani. Un esempio? La prima puntata, che andrà in onda entro la fine di febbraio, lo chef Aaron del ristorante Gola di Londra dovrà preparare una carbonara utilizzando uova di quaglia e prosciutto di San Daniele.

“Penso che portare un pizzico di friulanità nel mondo sia bellissimo, per me è una nuova sfida e sono felicissimo di fare questa esperienza”, afferma Kevin, che attualmente è in onda su Bh TV, canale 113 del digitale terrestre, con la rubrica “Friuli in Food”, promossa insieme allo chef Luciano Maglioni e al regista Francesco Tonizzo.