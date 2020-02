UDINE – Ha aperto un nuovo tratto di via Mercatovecchio. Ora cittadini e turisti possono camminare sulla nuova piasentina dalla loggia del Lionello fino a ridosso di via del Monte. Nel frattempo è stata transennata l’area di piazzetta Marconi, per consentire l’avvio del secondo lotto dei lavori.

Il ritardo sulla tabella di marcia è evidente, visto che quando il cantiere è stato aperto, nel giugno 2019, l’obiettivo era chiudere i lavori per la fine di febbraio 2020. Se tutto andrò bene, invece, bisognerà attendere fino alla metà di maggio.

Ora si attende di conoscere l’esito del concorso di idee per capire come sarà il nuovo arredo urbano di via Mercatovecchio.