Provoca un incidente in autostrada: la patente gli era stata sospesa nel 2007

UDINE – Provoca un incidente e la Polizia stradale scopre che guidava nonostante la patente gli fosse stata sospesa nel 2007 a causa del superamento dei limiti di alcol nel sangue. E’ avvenuto subito dopo un sinistro verificatosi in autostrada, con l’intervento della Polstrada di Palmanova. Il conducente del mezzo non aveva mai riottenuto la patente di guida non essendosi mai sottoposto alle previste visite mediche.

Nell’ultimo fine settimana la Polizia stradale ha verificato 700 veicoli, con 325 infrazioni elevate e 786 punti decurtati. Le patenti di guida ritirate sono state 11, le carte di circolazione 5.

E’ stato risolto anche il “caso” di un altro utente che, nel week-end, nel centro abitato di Udine, ha trovato l’autovettura lasciata in un parcheggio a pagamento, danneggiato durante la sosta. Grazie alla tempestiva denuncia e alla prontezza con cui sono state verificate le telecamere presenti, è stato possibile individuare l’autore del danno che verrà contravvenzionato ai sensi dell’art. 189 del Codice della Strada per aver “omesso di lasciare le proprie generalità e le altre informazioni utili ai fini risarcitori alla controparte in caso d’incidente” con una sanzione pari a 87 euro e la decurtazione di 2 punti della patente.