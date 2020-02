Vento forte in arrivo sul Fvg: c’è l’allerta meteo

FVG – La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per le giornate del 4 e del 5 febbraio. A preoccupare è il forte vento in arrivo che accompagnerà una rapida perturbazione prevista per la giornata di martedì.

Nella giornata di martedì 4 febbraio, in quota, inizierà a soffiare vento sostenuto in prevalenza da nordovest, con possibili raffiche forti, specie su Alpi e Prealpi Carniche; non è escluso che localmente qualche raffica possa interessare anche il fondovalle. Mercoledì 5 febbraio, in quota, su tutte le zone, soffierà vento forte in prevalenza da nord, con probabili raffiche intorno a 100 km/h; possibili raffiche anche a fondovalle e sulla Pedemontana. Su pianura e costa vento da nord o nord-est in genere moderato, a tratti più sostenuto