Acquisito l’ex hotel Europa in borgo stazione

UDINE – La neonata Ferret RE srl, la holding udinese creata ad hoc per operare nel settore “real estate” e composta dai soci Alessandro Pedone, Gabriele Ritossa e Alberto Diasparra, ha compiuto un’altra importante operazione immobiliare. Dopo le acquisizioni a Trieste dell’area ex Filodrammatico di via degli Artisti e dell’ex Palazzo Telecom in via dei Bonomo e di un’area di oltre 20 mila metri quadrati nel comune di Tavagnacco, alle porte delle città di Udine, dal fallimento di Italvia Spa, alla lista si è aggiunta anche un’acquisizione legata al mondo alberghiero: quella dell’hotel Europa, di fronte alla stazione dei treni di Udine. Proprio questa operazione rientra in un piano organico di più ampio respiro che vuole coinvolgere l’intera area di Borgo Stazione con investimenti mirati per ridare slancio a una zona storica nevralgica, ma attualmente purtroppo depressa della nostra città.

“Siamo molto soddisfatti per le operazioni concluse a Trieste e adesso a Udine che dimostrano quanto grande sia la voglia del nostro gruppo di investire in questa regione – dichiara il presidente del cda di Ferret RE Filippo Facile -. L’ultima operazione condotta in Borgo Stazione, l’hotel Europa, è inoltre strategica in quanto destinata a rilanciare una struttura storica che può diventare punto di riferimento per il cuore della città. In tutte le città, anche del nord est, sorgono fior fior di hotel nelle immediate vicinanze delle stazioni, il revamping di un’area inizia anche da queste cose, i percorsi virtuosi vanno attivati, e noi tentiamo di essere soggetto attivatore, andando oltre i meri slogan. In futuro siamo pronti a cogliere altre opportunità del mercato immobiliare locale che possano portare anche un beneficio al nostro territorio”.