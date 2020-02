Via Mercatovecchio, apre un’altra porzione di strada

UDINE – Riapre al pubblico un’altra porzione di via Mercatovecchio. Da lunedì i pedoni avranno accesso al tratto di nuova pavimentazione che arriva fino a ridosso di via del Monte.

Un cantiere tribulato, che nelle previsioni iniziali del Comune avrebbe dovuto concludersi alla fine di febbraio. In realtà a fine mese, se tutto andrà bene, sarà terminata soltanto metà dell’opera. Per rivedere tutta via Mercatovecchio con la nuova ripavimentazione bisognerà attendere fino al mese di maggio.

Ecco perchè i commercianti sono sul piede di guerra, preoccupati per i tanti ritardi giustificati dall’amministrazione comunale con gli imprevisti incontrati in questi mesi: la scelta del fornitore della pietra piasentina, i ritrovamenti archeologici, la difficoltà nei tempi di rifacimenti degli impianti primari.