Tolmezzo ricorda Kobe Bryant con un murales

TOLMEZZO – Un murales dedicato all’ex giocatore di basket Nba Kobe Bryant (morto pochi giorni fa a causa di un incidente aereo) è apparso nel centro studi di Tolmezzo.

A realizzarlo è stato Roberto Candotti. Un esempio concreto di come la popolarità di Kobe non abbia davvero confini, con il dolore per la sua prematura scomparsa che ha accomunato tutto il mondo.