Ski Krono Varmost: fatica e passione per i 130 concorrenti al via

FORNI DI SOPRA – La 18^ edizione della Ski Krono Varmost a Forni di Sopra si è disputata sabato 1 febbraio 2020 in una serata dal clima mite, quasi primaverile con 130 concorrenti al via.

L’evento prevedeva uno Ski Raid, lunghe distanze a coppie e una cronoscalata Ski Vertical lungo le piste di sci del Varmost. Lo Ski-Raid, gara molto dura e selettiva, con 2.000 metri di dislivello in salita e tre piste da percorrere in salita e discesa, ha visto la vittoria della coppia veneta composta da Andrea Protti (Dolomiti Ski-Alp) e Michele Da Rin (Sci Club Val Visdende). In campo femminile vittoria per Anna Nonino (S.S. Fornese) e Elisa Vuanello (U.S. Aldo Moro).La gara Vertical, con una sola salita fino alla quota di 1800 metri di malga Varmost, ha visto la vittoria assoluta dell’austriaco Leyrer Michael (DEAV) e dell’atleta cadorina Cecilia De Filippo (Dolomiti Ski-alp). Nella categoria Ciaspole, vittoria per Cristian Zarabara (Carnia Bike) e Susanna De Giorgio (Bobemarze Trieste).

Lo Ski Raid ha assegnato anche i titoli regionali di sci alpinismo a squadre lunghe distanze. Questi i titoli: Campionesse regionali seniores Anna Nonino (S.S. Fornese) e Elisa Vuanello (U.S. Aldo Moro). Campioni Regionali seniores Lukas Cimenti e Ruben Del Negro (entrambi dell’US Aldo Moro).

Titolo regionale Master per Maurizio Mainardis (S.S. Fornese) e Bruno Solari (A.S. Monte Coglians).

Il Trofeo Claudia Corisello Cnsas è stato vinto da Erik Tabacchi, Cnsas Centro Cadore.

La Società Sportiva Fornese ringrazia concorrenti, Volontari, il Soccorso Alpino, il Soccorso Piste Sos Fvf, il S.A. della Guardia di Finanza e Promoturismo Fvg per la magnifica collaborazione.