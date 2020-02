Scontro a Reana: feriti tra ragazzi

REANA DEL ROJALE – Incidente stradale, nel pomeriggio di sabato 1 febbraio, a Reana del Rojale. Una Fiat Panda e un furgone Mercedes si sono scontrati all’incrocio tra via Nanino e via Vittorio Veneto. Tre ragazzi (uno minorenne) sono rimasti feriti: incastrati tra le lamiere della Panda, sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati all’Ospedale di Udine a bordo di tre ambulanze. Ferito in modo lieve anche il conducente del furgone.

Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. L’incrocio tra via Nanino e via Vittorio Veneto già in passato è stato interessato da incidenti stradali e ora tra i residenti c’è chi chiede un intervento risolutivo per migliorare la sicurezza dell’intersezione.