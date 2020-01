Prova a ‘piazzare’ una collana d’oro ma viene scoperto

TOLMEZZO – Si è conclusa in questi giorni, con la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione di un cittadino di nazionalità rumena – B.C. di 33 anni residente a Modena – l’attività di indagine avviata dai carabinieri della stazione di Venzone a seguito di una segnalazione giunta nel mese di novembre 2019 da parte del personale della ditta “Stroili Oro S.p.A.” con sede ad Amaro per la sospetta provenienza di un girocollo d’oro giallo con relativa medaglietta, del peso di circa 70 grammi.

L’uomo aveva esibito l’oggetto prezioso nel punto vendita Stroili Oro sito all’interno del centro commerciale “La Rotonda” di Modena a titolo di permuta, per un valore di euro 1.300 euro, per l’acquisto di altri monili in oro.

Nello specifico, attraverso la mirata attività di indagine avviata sulla scorta del mero nominativo e data riportati sulla medaglietta, è stato possibile risalire al legittimo proprietario, il quale solamente una volta contattato ha avuto modo di scoprire la sottrazione di tale oggetto di valore, avvenuta in data antecedente ma non precisata all’interno della propria abitazione.

Il prezioso è stato sequestrato dall’Arma di Venzone, in attesa di poterlo restituire all’avente diritto che ha provveduto a formalizzare regolare denuncia presso l’omologo Comando Arma modenese.