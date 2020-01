Un ascensore per salire in Castello dal lato della biblioteca Joppi

UDINE – Sarà realizzato un ascensore per raggiungere il Castello di Udine. L’annuncio è arrivato martedì dalla giunta comunale di Udine: saranno spesi 400 mila euro per ricavare lo spazio necessario nell’ambito della ristrutturazione della biblioteca civica Joppi.

Nello specifico, saranno due i nuovi ascensori in biblioteca: il primo partirà dall’androne e raggiungerà il primo piano, dove sarà ricavata una zona bar, il secondo dal primo piano fino a ridosso del castello. Da qui gli utenti avranno accesso a un percorso pedonale per raggiungere la sommità del colle, con l’area del lapidario che sarà riportata all’antico splendore.

Resta valido anche il progetto di cremagliera dal versante di piazza Primo Maggio (area Concordia), per il quale il Comune ha già a disposizione oltre 1 milione di euro. L’obiettivo, come hanno messo in luce Pietro Fontanini e Loris Michelini, è migliorare il più possibile l’accessibilità al Castello, luogo simbolo della città.