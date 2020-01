Louis Tomlinson, ex stella degli One Direction, arriva in Friuli

PALMANOVA – La Città di Palmanova, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, si conferma anche nel 2020 come centro di primaria importanza per i grandi eventi musicali a Nordest, annunciando oggi un nuovo grande appuntamento internazionale della rassegna “Estate di Stelle 2020”, che accenderà di luci e suoni l’estate nella splendida Piazza Grande della città stellata. A salire sul palco sarà la star del pop mondiale, ex membro del gruppo cult planetario One Direction, Louis Tomlinson, per l’unico concerto italiano nel Nordest delle sole tre date nel nostro paese (assieme a Roma e Milano), il prossimo 30 luglio, con inizio alle 21.

I biglietti per questo nuovo grande evento dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia saranno disponibili in presale per gli iscritti a My Live Nation dalle 11.00 di giovedì 30 gennaio. Biglietti in vendita online su Ticketone e Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11.00 di venerdì 31 gennaio. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

“Un grande evento per la Fortezza Unesco di Palmanova. Una vetrina dedicata, quest’anno, anche ai più giovani in modo che anche loro possano conoscerne e ammirarne l’assoluta unicità – ha commentato il Sindaco di Palmanova Francesco Martines – Ormai la città stellata, e la sua Piazza Grande, si stanno consolidando come palcoscenico per la musica nazionale e internazionale, di ogni genere e decennio, da Il Volo a Venditti, dai King Crimson a Caparezza, dalla musica classica al pop d’oltremanica. Una diversificazione necessaria per fornire un’offerta culturale e turistica adatta a tutti”.

Louis Tomlinson, classe 1991 ed ex membro dei One Direction, con cui ha venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo e totalizzato oltre un miliardo di streaming spotify, conta una serie di singoli di successo come solista inclusa la collaborazione con Bebe Rexha in “Back To You”, una canzone d’amore moderna e romantica che ha raggiunto subito la #1 su iTunes, e il singolo “Just Hold On” con la partecipazione di Steve Aoki, che ha conquistato la #1 su iTunes in 43 paesi. Dopo uno show al Fabrique di Milano l’11 marzo andato esaurito in meno di un’ora dalla messa in vendita, Louis Tomlinson torna a grande richiesta in Italia con tre imperdibili concerti in programma la prossima estate. Uscirà invece venerdì 31 gennaio “Walls”, il suo album di debutto solista, anticipato dalla title track, già in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, firmata dallo stesso Louis e da Noel Gallagher. Dopo aver vinto un EMA Awards come “Best UK & Ireland Act” nel 2017 e un iHeart Awards come “Best Solo Breakout” nel 2018, è stato al quinto posto della classifica degli artisti emergenti di Billboard e ha oltre 60 milioni di followers sui social. Il 2019 consacra il debutto solista del cantautore. A marzo pubblica il singolo “Two Of Us” che arriva dopo la perdita della madre avvenuta due anni prima, la canzone viene votata come “Song Of The Year” ai Teen Choice Awards 2019 e ottiene oltre 70 milioni di stream. Nello stesso anno vengono poi rilasciati anche “Kill My Mind”, “We Made It” e “Let It Break Your Heart”, tutti brani inseriti nell’album “Walls”, che conterrà un totale di 12 canzoni. Dopo uno show andato sold out in meno di un’ora, il cantante britannico tornerà in Italia per tre indimenticabili date estive, per la felicità dei fan che lo accoglieranno entusiasti per la prima volta a Nordest il prossimo 30 luglio nella splendida Palmanova.

La rassegna “Estate di Stelle 2020” a Palmanova (Udine), organizzata da Zenit srl, in con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova, PromoTurismo Fvg, ha già visto nelle scorse settimane annunciato lo spettacolo dell’amatissimo duo comico Ficarra e Picone, che saliranno sul palco di Piazza Grande il prossimo 11 luglio per festeggiare i 25 anni di carriera. I biglietti per questo spettacolo sono già in vendita su Ticketone, info su www.azalea.it.