Furti in appartamento: i carabinieri recuperano una parte della refurtiva

POZZUOLO DEL FRIULI – Qualche giorno fa, in una zona isolata di Pozzuolo del Friuli, su segnalazione di un cittadino, i carabinieri della stazione di Mortegliano hanno rinvenuto numerosi di orologi, abbandonati da ignoti e probabilmente oggetto di furto.

Alcuni sono stati già riconosciuti dai legittimi proprietari che avevano subito un furto nelle loro abitazioni di Pozzuolo del Friuli e frazioni, qualche giorno prima del rinvenimento.

Resta da accertare se i rimanenti 10 orologi siano anch’essi oggetto di furto e possano essere, di conseguenza, restituiti agli aventi diritto, qualora individuati.

In caso di riconoscimento, gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con la Stazione dei carabinieri di Mortegliano, telefonando al numero 0432/761417.

L’iniziativa rientra nella più ampia attività di controllo del territorio effettuato dalla stazione dei Carabinieri di Mortegliano al fine di prevenire e reprimere i furti in abitazione. In tal senso, la stazione è supportata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latisana.