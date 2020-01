Coinvolto in un incidente, si scopre che non ha mai conseguito la patente

UDINE – E’ rimasto coinvolto in un incidente in via della Roggia. Apparentemente uno come tanti. Ma dagli accertamenti effettuati dalla Polizia locale è emerso come l’automobilista in questione non avesse mai conseguito la patente. E ora, oltre al sequestro del mezzo, una Ford Fiesta, rischia fino a 9 mila euro di multa.

Il protagonista dell’episodio è un trentenne. Il sinistro in questione si è verificato attorno alle 17 tra via della Rosta e via San Rocco. A scontrarsi, insieme alla Fiesta del 30enne, è stata una Panda con alla guida una 33enne.

Quando la Polizia locale è intervenuta per i rilievi del caso, ha notato un certo nervosismo da parte del 30enne e poco dopo si è capito il motivo: la patente non l’aveva dimenticata a casa. non l’aveva mai conseguita.