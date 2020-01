Da febbraio al via gli incentivi per i giovani imprenditori della montagna

TOLMEZZO – A partire dal prossimo 1 febbraio i nuovi giovani imprenditori che avviano un’attività in montagna potranno presentare progettualità e richieste di contributo alla Regione.

Le modalità di accesso agli incentivi, contenuti nella legge di Stabilità 2020, sono state illustrate a Tolmezzo dall’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e Montagna, Stefano Zannier, nel corso di un incontro pubblico organizzato da Coldiretti a cui hanno preso parte anche i vertici di Coldiretti Fvg, Michele Pavan, e Coldiretti Udine, Gino Vendrame. Zannier ha così sintetizzato gli obiettivi principali della norma. “Abbiamo scelto di investire sui giovani – ha affermato – per garantire una prospettiva di sviluppo al territorio montano, dando loro la possibilità di ricevere finanziamenti per un ventaglio quanto più ampio possibile di attività proprio con l’intento di raccogliere le idee più innovative, senza ingabbiare gli imprenditori in definizioni precostituite, ma dando loro

piena fiducia”. L’altra caratteristica dei canali contributivi indicata dall’assessore è la semplicità delle modalità di presentazione delle domande. “Abbiamo fatto in modo – ha detto – che le procedure di presentazione, che avverranno a sportello, richiedano il minor numero possibile di documenti e la massima semplicità nella compilazione, così che un giovane possa gestire da solo la pratica e non desista davanti ad un eccesso di burocrazia”.

Il canale contributivo conta attualmente su un budget di 800mila euro “che potrà essere incrementato successivamente in base al volume delle domande che perverranno in Regione” ha specificato Zannier, aggiungendo che “in ogni caso questi canali contributivi sono destinati a restare aperti nei prossimi anni per rispondere a una strategia specifica che la Regione ha inteso attivare sul rilancio della montagna”.

Gli incentivi sono riservati ai giovani di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti che si impegnano a costituire nuove imprese o sviluppare imprese esistenti in zona montana (zone B o C) con l’obbligo di mantenere la residenza per almeno 5 anni. Le attività finanziabili sono la produzione di prodotti agricoli, l’allevamento, la loro trasformazione e commercializzazione, ma anche la gestione forestale e la trasformazione del legno.

I contributi sono concessi in regime de minimis con massimali diversi a seconda del tipo di investimento (20mila euro per investimenti nella produzione primaria e 200mila euro per investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti, anche non agricoli). Come è stato sottolineato nel corso dell’incontro, l’intensità di aiuto è molto elevata e va dall’80 per cento sulla spesa ammessa, che arriva fino al 100 per cento per l’acquisto di terreni. “L’acquisto dei terreni è stato inserito al fine di contrastare la parcellizzazione delle proprietà – ha spiegato Zannier – incentivando così, attraverso i giovani, la ricongiunzione di terreni spesso divisi in micro proprietà famigliari”. “Dopo la prima fase, considerata sperimentale, ci prenderemo lo spazio per studiare eventuali correttivi, ma certamente terremo le linee finanziarie aperte” ha concluso l’assessore.