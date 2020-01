Guida ubriaco, provoca due incidenti e tenta la fuga: denunciato

UDINE – Guida ubriaco, provoca due incidenti e tenta di scappare. Ma la fuga di un 29enne di Udine è finita male, con una denuncia per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. Nel sangue aveva tre volte il valore di alcol consentito dalla legge.

E’ accaduto domenica mattina in città. L’uomo prima ha urtato un bus della Saf nei pressi della stazione dei treni, senza fermarsi, poi, un’ora dopo, verso le 8, in viale Palmanova, sempre a bordo di una Polo Volkswagen, ha invaso la corsia opposta centrato in pieno un pullman Flixbus con a bordo 21 persone. Il 29enne è sceso dall’auto e ha provato a scappare, ma è stato raggiunto dai carabinieri in via Marsala.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, anche se nessuno è rimasto ferito in maniera seria. Notevoli i disagi per la circolazione veicolare.