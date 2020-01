Emilia-Romagna, Shaurli: “La concretezza batte la propaganda di Salvini”

UDINE – “Salvini era convinto di stravincere, ha fatto una campagna becera giocando tutte le carte della sua propaganda, e ha perso. E’ comprensibile che la Lega voglia ridimensionare la sconfitta ma i fatti sono questi”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, riferendosi alla vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna.

“Il Pd resta con i piedi ben per terra, – aggiunge Shaurli – sappiamo che c’è da fare molto lavoro per rafforzare il partito e costruire un’alternativa larga alla Lega. Lo faremo come sempre lavorando fra la gente, con umiltà e determinazione anche in Friuli Venezia Giulia”.

Per il segretario dem “l’Emilia Romagna dà un segnale importante e cioè che chi lavora bene e concretamente per il proprio territorio può battere la propaganda. Nella nostra regione stiamo vedendo la brutta copia di Salvini che da due anni affida tutte le sue fortune alle vicende nazionali e – conclude – nemmeno si sforza di governare”.