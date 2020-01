Dal 29 gennaio via i bidoni stradali nelle circoscrizioni 4, 5 e 6

UDINE – Da mercoledì 29 gennaio partirà la fase 2 del progetto di introduzione del “casa per casa” nella città di Udine. Dopo l’avvio nella zona dei Rizzi del nuovo sistema di raccolta rifiuti, la Net sta per dare il via alla rimozione dei cassonetti stradali posizionati nelle circoscrizioni 4, 5 e 6 (Gervasutta, Baldasseria, Cussignacco, Paparotti e Sant’Osvaldo).

Come annuncia la società partecipata dal Comune di Udine, il ritiro dei cassonetti stradali sarà di tipo progressivo e per zone, e verrà avviato a partire dalle aree meno densamente popolate prelevando in prima battuta una parte delle tipologie di cassonetto “doppie o multiple” presenti nelle varie isole ecologiche zonali. Le operazioni si protrarranno indicativamente durante tutta la prima settimana di febbraio.

Per urgenze e conferimenti straordinari di rifiuti, sono attivi e disponibili per le ricezioni, i due centri di raccolta in via Stiria e via Rizzolo.