Raccolta porta a porta: chiesta la convocazione di un tavolo tecnico

UDINE – E’ stata inviata al Comune di Udine e alla Net la richiesta siglata da 13 soggetti di rappresentanza delle parti civili, economiche e professionali per la convocazione di un tavolo unico sul tema del nuovo sistema di raccolta “casa per casa” adottato dal Comune di Udine e che ha preso avvio dal 2 dicembre nella seconda Circoscrizione della città. L’iniziativa è partita da Consumatori Attivi Fvg, Confcommercio Udine, Confesercenti Udine, Confartigianato Udine, Confindustria Udine, Confedilizia Udine, AnaciUdine, Fiaip FVG, Fimaa Udine, Fiadel Csa Nordest, Comitato Udine Nord Verde e Vivibile, Zero Waste FVG, Friday for Future Udinenella.



“Essendo una priorità la tutela dell’ambiente ma anche quella della salute e salubrità, dell’incolumità pubblica e del decoro della città, senza dimenticare la necessaria attenzione al mantenimento degli oneri invariati per cittadini e attività economiche – si legge nella richiesta avanzata al Comune – si chiede la convocazione di un tavolo tecnico con il Comune di Udine e la Net, partecipato dagli odierni sottoscrittori nonché dagli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti della Provincia di Udine, già interessati dagli scriventi, al fine di fare il punto sullo stato e sulle modalità di attuazione di quanto oggetto anche di recente di determinazione da parte dell’amministrazione partendo dalle risultanze dalla prima fase di avvio nonché da altre esperienze, offrendo la propria costruttiva collaborazione”.

Tra le criticità rilevate ci sono il “sovraffollamento delle aree pubbliche con bidoni e bidoncini a qualsiasi ora del giorno e della notte” e l’aumento della “presenza di rifiuti abbandonati in aree verdi della città, nei fossi, lungo le strade ma anche in prossimità dei vecchi bidoni ancora presenti nelle circoscrizioni ove la raccolta casa per casa non è ancora partita”. “La condivisione della richiesta da parte di tutti i soggetti indicati – chiariscono i proponenti – segna un traguardo importantissimo perchè testimonia l’attenzione sul tema ambientale e della corretta gestione dei rifiuti da parte di tutti i soggetti civili, economici e professionali coinvolti in un’alleanza più unica che rara. Confidiamo che il Comune di Udine e la Net non tardino a fissare la convocazione del tavolo ove ci si attende di vedere i progetti per la realizzazione dei bidoni intelligenti in strada per le aree a maggiore criticità e più densamente abitate. Tante altre saranno poi le soluzioni e agli accorgimenti che potranno essere utilizzati al fine di rendere la raccolta rifiuti più attuale, a misura di cittadino nonchè rispettosa dell’ambiente sempre con l’attenzione al contenimento dei costi. Il presupposto infatti è e resta l’invarianza della Tari”.