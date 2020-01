PARMA – È finita 2-0 la sfida del Tardini tra Parma e Udinese, valida per la 21^ giornata di Serie A Tim. Gotti cerca di sfruttare l’onda positiva derivante dall’ottima prestazione fornita contro il Milan e schiera lo stesso undici di partenza visto a San Siro.

Al 6’ la prima occasione del match è per Okaka che dal limite dell’area di porta tenta la conclusione con il tacco sul cross basso di Sema. Sepe è sulla traiettoria e afferra la sfera. Al 15’ bella combinazione sull’out di destra tra Stryger Larsen e De Paul, il danese si invola sulla fascia e serve Okaka con un traversone verso il cuore dell’area di rigore. Il centravanti bianconero non manca l’appuntamento con il pallone ma la conclusione di testa termina alta sulla traversa. Al 19’ arriva il vantaggio del Parma. È Gagliolo a trafiggere Musso con una conclusione al volo da posizione defilata. Al 23’ Okaka stoppa di petto in area e tenta la girata in rovesciata. Il pallone impatta sul braccio di Gagliolo e termina in calcio d’angolo. Per Sozza non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 32’ miracolo di Musso sulla conclusione da distanza ravvicinata di Cornelius. L’uscita del numero uno bianconero è tempestiva ed efficace. Al 34’ il Parma raddoppia con Kulusevski che, dal vertice dell’area di rigore, scaglia un destro che beffa Musso e termina in fondo al sacco. Al 41’ doppia occasione per Lasagna. Il primo tentativo è da fuori area e trova la pronta respinta di Sepe, il secondo invece arriva una manciata di secondi più tardi, questa volta a tu per tu con il portiere scudato. La conclusione potente del capitano si stampa sulla traversa e l’occasione sfuma.

Nella ripresa al 47’ ci prova Mandragora con una conclusione da fuori area. Il pallone termina di poco a lato. Al 59’ Kulusevski scambia al limite dell’area e prova il tiro. L’impatto con la sfera è impreciso e la conclusione si spegne a lato. Al 63’ ripartenza dell’Udinese con Jajalo che lancia in profondità Lasagna. Il capitano scarica a rimorchio per Mandragora che tenta la conclusione di prima intenzione, efficace la risposta di Sepe sul buon tiro del numero 38 bianconero. Al 65’ ci prova De Paul direttamente da calcio di punizione. Il tiro viene deviato e impegna Sepe ma ancora una volta l’estremo difensore sventa il pericolo. Al 71’ è ancora Mandragora a raccogliere un pallone vagante in area di rigore e a tentare la conclusione di precisione sul secondo palo. Il tiro è di poco impreciso e sfiora il palo esterno. Un minuto più tardi è sempre il centrocampista bianconero a trovarsi a tu per tu con il portiere. La conclusione si spegne nuovamente sul fondo alla destra del palo. Al minuto numero 82 è De Paul a provare la conclusione dalla distanza, pallone di poco alto sulla traversa. Al 88’ l’Udinese accorcia le distanze con Lasagna ma la rete viene prontamente annullata da Sozza e dai suoi collaboratori per la posizione di fuorigioco di Okaka, coinvolto nell’azione. Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, che domenica prossima affronteranno l’Inter nello scontro interno alla Dacia Arena.