A Udine un Circolo della destra sociale intitolato a Marinetti

UDINE – Un circolo culturale di approfondimento politico che guarda a Destra sta per muove i primi passi a Udine. Sarà dedicato a Filippo Tommaso Marinetti. La “bicchierata” inaugurale è in programma lunedì 27 gennaio alle 10 all’osteria Gnagne Sese di via Marsala 258.

“E’ evidente che la gente non sta vivendo ‘bene’; è evidente che sono sempre maggiori le difficoltà ad arrivare a fine mese e che le categorie deboli sono sempre meno garantite e protette. Parliamo di anziani, disabili e giovani coppie – spiegano due dei promotori dell’iniziativa, Marco Belviso e Daniele Franz -. C’è bisogno di una destra sociale, di una destra che vada oltre i semplici proclami o vada a traino del partito di maggioranza senza avere il coraggio di rivendicare i propri valori quando non vengono presi nella giusta considerazione. La destra è anche giustizia, onestà, integrità e questo non va mai dimenticato in politica e nell’amministrazione pubblica”.

Il Circolo Marinetti si pone come fine il concepimento di idee attraverso la dialettica e la partecipazione dei suoi iscritti per stimolare la politica a fornire risposte e a riavvicinarsi al concetto stesso di democrazia.