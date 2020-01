Quattro anni fa scompariva Giulio Regeni

FIUMICELLO – “25 gennaio 2016 – 25 gennaio 2020…4 anni … grazie di cuore a chi ci sta vicino…!!!!”. E’ quanto scrive Paola Deffendi, mamma di Giulio Regeni, sul suo profilo Facebook a quattro anni dalla scomparsa del ricercatore friulano a Il Cairo. Sabato sera famiglia Regeni è attesa a una fiaccolata in programma a Fiumicello per chiedere verità e giustizia per il giovane.

Sulla questione è tornato anche il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga: “Ricordare il quarto anniversario del rapimento e della barbara uccisione di Giulio Regeni senza che sia stata fatta luce sui fatti e siano stati assicurati alla giustizia i colpevoli indigna e addolora. Abbiamo il dovere tutti di continuare a chiedere la verità: auspico che la Commissione di inchiesta parlamentare proceda con rapidità e incisività per contribuire a che giustizia venga fatta”.