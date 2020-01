Operatori socio-sanitari: grande attesa per il concorso regionale

UDINE – E’ di circa 450 unità il fabbisogno di operatori socio-sanitari delle strutture pubbliche ospedaliere, dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della regione, al quale si aggiungono le necessità del settore privato e della cooperazione sociale dove i numeri sono ancora più elevati.

Le politiche del personale e i piani assunzionali devono tenere conto dell’elevato numero di operatori con inidoneità parziale, giunto oramai al 30%, a causa dell’impegno fisico richiesto dalla tipologia di mansioni svolte, dall’usura che ciò comporta e dell’età media del personale che è superiore ai 50 anni.

“La figura degli Oss, gli operatori socio-sanitari formati con qualifica al termine di un apposito percorso di formazione – spiega il segretario organizzativo della Uil Fpl del Friuli Venezia Giulia Stefano Bressan –, è molto richiesta, sia nel pubblico che nel privato. C’è una grande carenza da colmare e la vecchia graduatoria per il settore pubblico si sta esaurendo”. Non è un caso, dunque, che cresca l’attesa per il concorso regionale per operatori socio sanitari che la Regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe bandire nei prossimi mesi. Al momento, una data ancora non c’è ma si stima che il concorso potrebbe arrivare entro l’estate. Solo in quel momento si potrà conoscere il numero di posti messi a concorso ma la Uil Fpl del Friuli Venezia Giulia ha dato il via a una serie di corsi di formazione e di aggiornamento professionale su tutte le province per cominciare la preparazione.

Un primo corso è appena partito a Pordenone. Tutti i posti disponibili sono stati subito esauriti con le iscrizioni degli iscritti alla Uil Fpl e la categoria sta già pensando di attivarne una seconda edizione.

Tra febbraio e marzo le lezioni partiranno anche a Monfalcone, con 4 appuntamenti dal 5 al 26 febbraio all’auditorium dell’Ospedale San Polo, e a Udine, dal 4 al 14 marzo presso la sala conferenze del Bingostar di viale Palmanova. A Trieste l’appuntamento va invece dal 20 febbraio al 12 marzo presso la sala convegni Fabricci nella sede della Camera Confederale del Lavoro di via Ugo Polonio a Trieste. Nel corso delle quattro giornate formative saranno affrontati i temi della legislazione socio-sanitaria, degli elementi di igiene, di assistenza diretta alla persona, dell’alimentazione e mobilizzazione.