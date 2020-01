Udine liberata: il 2 maggio 2020 grande parata celebrativa in viale Venezia

UDINE – Il 2 maggio 2020 centinaia di mezzi militari entreranno a Udine, ricordando l’ingresso trionfale degli alleati avvenuto il primo maggio 1945. L’amministrazione comunale di Udine, per celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione della città, ha voluto “sdoppiare” le cerimonie, mantenendo la parte ufficiale il 25 aprile in piazza Libertà, e proponendo una novità, la parata del 2 maggio, in viale Venezia.

A occuparsi dell’organizzazione dell’evento, denominato “Fvg Milishow 2020”, sarà l’associazione “Cingoli e ruote per conoscere la storia” (Crcs), che si ispirerà alla “Colonna della Libertà”, manifestazione che da anni si svolge tra Toscana ed Emilia Romagna richiamando migliaia di persone.

A Udine saranno rimessi in strada oltre 100 mezzi militari dell’epoca (carro armati compresi), che sfileranno lungo viale Venezia per raggiungere il centro storico con a bordo figuranti in costume d’epoca. Sarà ricordato l’ingresso in città, avvenuto nel pomeriggio del primo maggio 1945, delle truppe inglesi e neozelandesi.