Michelle Hunziker festeggia il compleanno a Sauris

SAURIS – Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 43esimo compleanno in Friuli, e in particolare in uno chalet di Sauris, in Carnia. E’ stata la stessa conduttrice tv a postare le foto sul suo profilo Instagram.

Insieme al marito Tomaso Trussardi e ad alcuni amici, Michelle ha affittato uno stavolo a 2 mila metri di altezza, regalandosi uno scenario unico e degustando alcuni dei prodotti tipici della montagna friulana.

E stando alle foto pubblicate, la show girl svizzera pare aver apprezzato la genuinità dei monti carnici.