UDINE – Massimo Blasoni è di nuovo un uomo libero. Dopo 48 giorni di carcere e una quarantina trascorsi agli arresti domiciliare, il “re” delle case di riposo è tornato in libertà. Le manette nei suoi confronti erano scattate il 24 ottobre per un coinvolgimento dell’azienda da lui fondata, la Sereni Orizzonti, in un’indagine della Guardia di Finanza. Il reato ipotizzato è quello di truffa ai danni di diverse amministrazioni pubbliche, Regione Fvg compresa.

L’ordinanza di revoca della misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Udine, Mariarosa Persico, con parere favorevole del pm Paola De Franceschi, su istanza della difesa, ritenute ormai venute meno le esigenze cautelari. Il giudice ha ritenuto non sussistano più i pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio.

Con la stessa ordinanza sono tornati in libertà Judmilla Jani, Federico Carlassara, Claudio Salvai e Manuela Castaldi.