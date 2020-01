La Guardia Costiera sequestra 100 kg di pesce da un ristorante del Città Fiera

MARTIGNACCO – Hanno trovato pesce privo di qualsivoglia documentazione commerciale che ne attestasse la rintracciabilità. Il pescato, vista la mancanza di indicazioni relative alla provenienza nonché delle informazioni previste dalla normativa, è stato posto sotto sequestro, evitando l’immissione sul mercato di prodotto non tracciato e di dubbia provenienza. L’operazione è stata effettuata in uno dei ristoranti del centro commerciale Città Fiera dagli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro – Guardia costiera, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Monfalcone e della Direzione marittima di Trieste.

Successivamente, proseguendo i controlli presso un supermercato nel medesimo ambito comunale, è stato rilevato il mancato rispetto delle procedure del manuale di autocontrollo (HACCP – Hazard analysis and control critical points) per la sicurezza alimentare. Venivano, pertanto, elevati processi verbali di contestazione di illecito amministrativo, complessivamente consistenti in sanzioni pecuniarie per 3.500 euro.