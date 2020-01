Autista della Saf aggredito da alcuni ragazzi a Tolmezzo

TOLMEZZO – Un autista della Saf è stato vittima di un’aggressione all’autostazione di Tolmezzo. Il fatto è accaduto martedì sera, con 3 ragazzi (un 25enne, un 23enne e una 17 enne) che sono stati denunciati dopo aver minacciato, insultato e colpito con calci e pugni il conducente del bus diretto a Forni di Sopra.

Erano da poco trascorse le 19 quando un ragazzo visibilmente alticcio si è presentato davanti al bus, chiedendo di salire a bordo. L’autista ha aperto le porte e in quel momento sono iniziati gli insulti nei suoi confronti. A dare manforte al giovane teppistello sono arrivati altri due ragazzi già presenti sul mezzo. L’autista ha preso il telefono per avvisare i carabinieri e in quel momento i ragazzi hanno perso le staffe. Gli hanno strappato il cellulare di mano colpendolo con calci e pugni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tolmezzo che hanno identificati i tre ragazzi, tutti carnici, facendo scattare le denunce per ubriachezza molesta, interruzione del pubblico servizio, minacce e danneggiamenti. Nei confronti del 23enne pesa anche un’accusa di lesioni a incaricato di pubblico servizio, mentre la minorenne è finita nei guai per aver fornito false generalità ai militari dell’Arma. L’autista è finito in Pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni.