Scomparsa artigiana udinese: l’appello della famiglia

UDINE – Da quattro giorni non si hanno più notizie di Marina Buttazzoni, artigiana udinese classe 1965, che risulta irreperibile da venerdì mattina.

Ai famigliari aveva detto di voler andare a Trieste, poi più nulla. La sua auto è stata ritrovata a Udine e il suo telefono cellulare risulta spento. per questo il fratello Marco ha presentato una denuncia in Questura.

La donna abita in via del Bon, è alta 1,61 centimetri e ha i capelli grigi. E’ un’artigiana conosciuta in città per il suo “Book a Porter”, un portalibro realizzato a mano per difendere dal degrado copertine e pagine dei volumi.