Banda rom sgominata dai carabinieri: 4 in carcere, 1 ai domiciliari

PALMANOVA – I carabinieri del Norm di Palmanova hanno individuato una banda di origine rom che quest’estate aveva compiuto una serie di furti nel manzanese e nel goriziano. Cinque persone sono finite in carcere, come disposto dal sostituto procuratore di Udine, Elisa Calligaris.

INDAGINE PARTITA A LUGLIO – L’indagine ha avuto origine a seguito del colpo messo a segno nella serata del 25 luglio 2019 in una villa di Manzano dalla quale erano spariti alcuni orologi “Rolex”, monili d’oro e pietre preziose, argenteria, cornici, quadri e capi d’abbigliamento griffati per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di risalire alla banda, formata da cinque persone, tutte di etnia nomade ma residenti in provincia di Udine, già noti per i loro trascorsi alle forze dell’ordine.

IN TOTALE EFFETTUATI 13 FURTI – La loro individuazione ha consentito di attribuire al gruppo altri 12 furti messi a segno tra settembre e ottobre 2019 tra le province di Udine e Gorizia. Il modus operandi della banda era sempre lo stesso: prima suonavano il campanello per accertarsi che non ci fosse nessuno in casa, poi puntavano alla ricerca di denaro contante, , ai monili e alle eventuali casseforti presenti nella casa. Per muoversi utilizzavano un’auto intestata a un prestanome, sulla quale avevano installato delle targhe fasulle.

Le perquisizioni condotte presso le abitazioni degli indagati hanno permesso di rinvenire una parte della refurtiva, un’ingente somma di denaro contante, alcune radio ricetrasmittenti di cui i soggetti si servivano per comunicare tra di loro nel corso delle azioni criminose, nonché di procedere al sequestro dell’autovettura utilizzata per la commissione dei furti e che è risultata essere intestata ad una terza persona residente in provincia di Trento.

4 IN CARCERE, 1 AI DOMICILIARI – Il Gip del Tribunale di Udine ha disposto la custodia cautelare in carcere per 4 componenti della banda (G.Hudorovich, A.Levacovich, A.Braidic e M.Braidic), la misura degli arresti per la compagna di uno di questi (F.Belfiore). Un’altra donna, S. B., legata da vicolo di parentela a uno degli arrestati, è stata deferita in stato di libertà per il reato di ricettazione, essendo stata trovata in possesso, in seguito a perquisizione operata presso il suo domicilio, di un orologio di marca, rivelatosi essere oggetto di un furto in abitazione risalente alll’agosto 2019 in provincia di Udine.