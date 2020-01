Avvistato un lupo nella Foresta di Tarvisio

TARVISIO – Dopo l’orso, la lince, il castoro ecco il lupo. La Foresta di Tarvisio non si fa mancare nulla, dimostrandosi un territorio, dal punto di vista ambientale, capace di diventare habitat ideale per specie animali che per anni hanno corso il rischio di estinguersi.

A dare l’anticipazione della notizia è stato il Messaggero Veneto, che ha pubblicato una foto di un lupo immortalato da una fototrappola notturna, una di quelle utilizzate nell’ambito del Progetto Lince Italia dell’Università di Torino.

A quanto pare non si tratterebbe di un passaggio casuale, ma di una presenza stanziale, viste le segnalazioni arrivate proprio dalla zona dei tre confini negli ultimi mesi.