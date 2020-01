Rifiuta di dare la sedia a uno sconosciuto e si prende un pugno in faccia

MARTIGNACCO – Rifiuta di dare la sedia a uno sconosciuto e viene colpito al volto da un pugno. E’ accaduto domenica in uno dei locali del centro commerciale Città Fiera.

Da quanto riferito dalle forze dell’ordine, un 35enne di Venzone si sarebbe avvicinato a un 45enne di origini albanesi, ma residente in città, seduto al tavolino del Kfc insieme al figlio minorenne, chiedendo se poteva prendere una sedia. Il padre di famiglia avrebbe detto di no visto che era in attesa della moglie. A quel punto il 35enne si sarebbe allontanato.

Poco dopo però, per cause in corso di accertamento, l’uomo si è ripresentato al tavolo colpendo con un pugno al volto il 45enne. Quest’ultimo è finito in pronto soccorso con una prognosi di 40 giorni. L’aggressore è stato rintracciato poco dopo e denunciato per lesioni. Il fatto si è verificato alle due del pomeriggio.