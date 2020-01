Dopo la lite con la D’Urso, Striscia dà il Tapiro e Taylor Mega

UDINE – Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’oro all’influencer friulana Taylor Mega dopo la discussione di domenica con Barbara D’Urso a “Domenica Live”. Valerio Staffelli l’ha raggiunta in centro a Milano chiedendole spiegazioni sull’accaduto.

Per Taylor Mega si tratta del terzo Tapiro nella sua “carriera” televisiva. “Ero io che non ci volevo più andare in trasmissione per dedicarmi ad altri progetti e invece hanno trovato la scusa della foto per mandarmi via loro – racconta l’influencer di Carlino -. Lo scatto è vecchio, del dicembre 2018, perchè tirarlo fuori proprio ora. Qualcuno ha giocato in maniera sporca”, aggiunge.

L’influencer ci tiene a precisare come la foto finita al centro dello scandolo non contenga insulti alle forze dell’ordine: “Il dito medio era rivolto ai miei haters e non alla Polizia, che ogni giorno è al lavoro per difenderci. E’ palese”.