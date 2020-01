A Udine chiude la gelateria Grom

UDINE – Capolinea per la gelateria Grom di Udine. Da febbraio l’attività di via Rialto chiuderà i battenti. A dare l’anticipazione è il Messaggero Veneto.

LA CRISI NON C’ENTRA NULLA – All’origine della scelta non ci sarebbero difficoltà economiche legate alla crisi ma un cambio di strategia da parte della multinazionale che è subentrati ai due fondatori del gruppo, la Unilever. L’obiettivo è di ridurre la presenza nelle città di medie dimensioni per puntare tutto su quelle più popolose e sulla grande distribuzione.

FUTURO INCERTO PER I DIPENDENTI – Ancora non è dato sapere quanto resteranno vuoti i locali di via Rialto. Certo che si tratta di un brutto colpo per il centro storico di Udine, che in quella zona ha già subito la chiusura di Foot Locker. Resta incerto anche il futuro dei quattro dipendenti (più i 3 a chiamata nei periodi di massima affluenza).