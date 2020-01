Taylor Mega cacciata dalla D’Urso. Ma lei nega: “Me ne sono andata io”

UDINE – E’ polemica tra Taylor Mega, l’influencer friulana diventata celebre al grande pubblico dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, e la redazione della trasmissione Mediaset “Live non è la D’Urso”. Taylor, al secolo Elisia Todisco, sarebbe stata cacciata dal salotto di Barbara D’Urso dopo la scoperta di una sua fotografia con il dito medio alzato davanti a una camionetta della Polizia. Ma l’influencer smentisce questa versione dei fatti, assicurando di aver voluto lasciare lei il programma per dedicarsi ad altri progetti.

SIPARIETTO DOMENICALE – Il siparietto tra D’Urso e Mega è andato in scena domenica pomeriggio. Discutendo con l’avvocato di Antonella Elia (secondo il quale Taylor avrebbe bullizzato Elia per giorni prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello), esce la notizia della foto incriminata. Una situazione che se confermata, assicura D’Urso, la vedrebbe costretta a non invitarla più nei suoi programmi. Ma Mega ribalta la questione, ammettendo di non ricordarsi dell’esistenza della foto su Instagram (poi cancellata dal profilo personale dell’influencer), ma di essere lei a non voler più intervenire in televisione per dedicarsi ad altro.

LE MINACCE – Ora Taylor minaccia di pubblicare le chat con gli autori del programma di Mediaset per dimostrare come la sua intenzione di abbandonare la tv fosse precedente alla scoperta della foto.