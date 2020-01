Passati al setaccio i locali di borgo stazione: sei denunciati e un bar chiuso

UDINE – Nella serata di venerdì 17 gennaio 2020 i carabinieri della Compagnia di Udine hanno passato al setaccio borgo stazione insieme ai colleghi delle stazioni di Feletto Umberto, Martignacco e Udine Est. Insieme a loro anche i colleghi dei nuclei Investigativo, Ispettorato Lavoro e Antisofisticazione e Sanità di Udine, supportati in fase esecutiva dal nucleo Cinofili di Torreglia.

LE IRREGOLARITA’ RISCONTRATE – A essere controllati sono stati il Pullman Bar di via Leopardi, il Papi Bar di via Roma, il Buonissimo pizza kebab vi dia Roma. Diverse le irregolarità riscontrate: frode in commercio, carenti condizioni igienico sanitarie dei locali, mancata tracciabilità e cattivo stato di conservazione degli alimenti, installazione impianto videosorveglianza senza autorizzazione; rinvenimento, nell’area antistante il locale di grammi 16 di hashish al Pullman Bar. Per quanto riguarda il Papi Bar è stata trovata nei pressi del locale, probabilmente abbandonata da qualche avventore, 1,60 grammi di hashish e 0,55 grammi di marijuana. Infine al Buonissimo pizza e kebab sono stati rinvenuti sul pavimento del bagno 2 grammi di hashish.

SEI PERSONE DENUNCIATE – Sono state deferite in stato di libertà una 52enne bulgara e una 35enne rumena, entrambe in Italia senza fissa dimora, per violazione del divieto di ritorno dal comune di Udine, emesso dal Questore; un 39enne nigerino, irregolare sul territorio nazionale, per inottemperanza al decreto di espulsione notificatogli lo scorso anno dal Questore di Udine; un 23enne, un 26enne ed un 32enne, tutti italiani, residenti in provincia, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nell’ambito del servizio sono state identificate complessivamente 130 persone, controllati 25 veicoli, elevate 7 contravvenzioni e comminate complessivamente 2.500 euro di sanzioni amministrative per irregolarità igienico-sanitarie da parte del Nas. A carico del Pullman Bar verrà proposta la chiusura ai sensi dell’art.100 del Tulps alla locale Questura stante la presenza di numerosi pregiudicati all’interno del locale.