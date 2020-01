L’Udinese nella tana del Diavolo a caccia del colpaccio

UDINE – “Credo che la partita con il Milan possa essere giocata sugli episodi, piuttosto che su certe zone di campo”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa Milan per il lunch match.

“Dovremo essere bravi a gestire i singoli episodi, le singole giocate, attenti a non concedere giocate individuali per non consentire ai giocatori di qualità del Milan di farci male”, ha aggiunto. “Il Milan ha ottimi giocatori e la classifica è un po’ bugiarda rispetto a quanto fatto vedere in campo; può succedere.

“L’arrivo di Ibrahimovic è stato percepito dall’ambiente come un tonico, si sono giovati in queste partite delle sue caratteristiche, hanno cambiato anche tatticamente qualcosa – ha proseguito -. Credo che il Milan proverà a fare la partita, a sfruttare le qualità dei suoi giocatori ma con un occhio di equilibrio nell’affrontare questa Udinese”.