Elena Bucci: vi racconto La pazzia di Isabella

CERVIGNANO DEL FRIULI – Un fondale rosso, una coppia di luci perpendicolari, soffuse. Un piccolo soppalco, due attori in penombra. Il tutto essenziale, minimalista. Una lista di nomi a guisa di loop: attori, soprannomi e comune di provenienza. E’ di scena il Teatro – quello con la T maiuscola – o meglio l’amore del teatro per il teatro: vita, opere ed omissioni (per la verità ben poche) di Isabella Andreini, Attrice (la prima forse con la A maiuscola, per riprendere) della commedia dell’arte <<in quel teatro dove andavano i potenti per spiare quello che pensava il popolo veramente!>>

<<Isabella è stata una donna moderna: attrice, madre, moglie, accademica, artista, cittadina del mondo… è stata tutto! E’ per questo che porto in scena questo spettacolo dal lontano 2004>> mi racconta Elena Bucci, una delle artiste più premiate degli ultimi anni nel Belpaese. <<E’ una rappresentazione che crea sempre curiosità, ovunque: il pubblico si lascia affascinare da questo personaggio così lontano nel tempo eppure così attuale>> aggiunge <<e non importa che lo spettatore sappia o meno di questa materia, perchè ogni volta accade la magia dell’immedesimazione, dell’identificazione, dell’empatia>>.

In ogni parola che pronuncia EB si evince un amore sconfinato per quel <<mestiere così effimero eppure così immortale>>. <<Sono sempre stata affascinata dal viaggiare nel tempo, dal far rivivere certi personaggi, renderli ancora una volta presenti, vivi, tra noi>>. <<Studiare ed immedesimarsi, trasformare la professione in un continuo divenire, recuperare le radici di questa tradizione culturale non in senso conservatorio, s’intende, ma nell’accezione di una memoria comune!>> O di un futuro antico, parafrasando un grande cantautore.

E così un pubblico attento per l’unica data regionale, in religioso ascolto prima e prodigo di risate quando serve, ripercorre nei settantacinque minuti preventivati la biografia dell’eroina trasposta in maschere che ti si scolpiscono nell’anima. Primo tra tutti il Capitano Spavento di Vall’Inferna: provate ad immaginare un antesignano di Zorro, che parla uno spagnolo raffazzonato a mo’ di amici miei e con un’indole a metà tra Arsenio Lupin, Renato Vallanzasca e Jerry Calà. Troppo difficile? Marco Sgrosso, (anche per lui non ci sono parole a descriverne talento, rigore, bravura e anche simpatia) è devastante! Ma ci saranno anche il chiarissimo (quasi) luminare universitario, il gobbo Gonzaga e uno sterminato caravanserraglio di fantasmi a ricostruire i fili di una trama sempre e per sempre sospesa tra recita e realtà.

<<Ho un rapporto privilegiato con il FVG, ci ritorno sempre con grande piacere: sia come insegnante (leggi Accademia Nico Pepe di Udine) sia come attrice. C’è un modo di vivere il teatro qui ancora genuino, nel senso di provare a sentire la stessa emozione secondo le sensazioni di ognuno, quella partecipazione che è la base… non solo del teatro>> conclude raggiunta al termine di una prova di dispendio psicofisico davvero impressionante. Del resto, ce lo insegna proprio Isabella che <<Amore è cercare il sole a mezzanotte ed il buio a mezzogiorno, è ardere sempre e non consumarsi mai>>.

Tornando a noi, dopo una sfida con la morte che il marito Francesco, inseparabile compagno di vita e di palcoscenico, vince a colpi di spacconate, se ne và nonostante ciò la bella ed ammirata eroina, più fiore delicato che femme fatale di quanto te l’aspettassi. E finisce proprio così, in dissolvenza, così come dovrebbe essere il morire. Con nobili e principi al proprio funerale.

Un ultimo saluto alla coppia Bucci-Sgrosso – Le belle bandiere, imprescindibili, inscindibili come la luce ed il buio, Sandra e Raimondo, il giorno e la notte, in bianco (lei) ed in nero (lui), e come Isabella e Francesco – che ci dà appuntamento per il 26 di gennaio in quel di S. Vito al Tagliamento con Prima della pensione e con la semplicità che è propria dei grandi, senza un qual minimo di – non dico snobismo! – ma neanche una benché minima curiosità per la formazione/competenza teatrale di chi ha di fronte. Quando si dice che l’attore è a servizio del suo pubblico. Da queste parti sempre i benvenuti. Chapeau!