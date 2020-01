Premi ai giovani che si sono distinti a scuola, nello sport e nel volontariato

UDINE – Francesco Angeli (1° classificato), Francesco Cojutti (2° parimerito), Ada Visentini (2° parimerito), Beatrice Quadriglio (3° parimerito) e Federico Franzil (3° parimerito) nella categoria “Giovani nella scuola”; Filippo Patini (1° classificato), Margherita Cantarutti (2^ classificata), Luca Castenetto (3° classificato) nella categoria “Giovani nello sport”; Marco Zanussi (unico classificato) nella categoria “Giovani nel volontariato”.

Sono questi i 9 vincitori della quarta edizione del “Premio Giovani – Giovani di Pre.Gio.”, il riconoscimento attribuito ai ragazzi e alle ragazze che si sono distinti nel mondo della scuola, dello sport e del volontariato. Anche quest’anno, dunque, l’Amministrazione comunale ha voluto valorizzare concretamente il merito e le storie positive, di forte impegno personale o collettivo, di cui si siano resi protagonisti i giovani udinesi.

Le premiazioni, moderate dalla giornalista Simonetta D’Este e intervallate da alcuni brani interpretati dal coro gospel del liceo Marinelli di Udine diretti dal maestro Rudy Fantin, si sono svolte martedì 14 gennaio 2020, nel Salone del Popolo di palazzo D’Aronco, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, dell’assessore Alessandro Ciani e del consigliere delegato alle Politiche giovanili Luca Vidoni.

Complessivamente sono stati assegnati 9 premi, per un ammontare di 6.000 euro. Le candidature avanzate da ciascun giovane sono state esaminate da una commissione composta da rappresentanti del Comune, del mondo della scuola, dell’associazionismo e dello sport. Tre, infatti, sono i distinti contesti nei quali è stata valutata l’eccellenza raggiunta dai giovani premiati: il rendimento scolastico o altre forme di impegno legate alle attività della scuola, le competizioni o le gare sportive, l’impegno civile e il volontariato in favore della comunità.

“Premiare questi giovani – ha commentato il Consigliere Vidoni – significa dare valore all’eccellenza, ma anche all’impegno costante profuso dai ragazzi e ragazze che si sono distinti per un elevato rendimento scolastico o sportivo o per aver contribuito attivamente alla vita sociale della nostra comunità. Ringrazio a nome dell’Amministrazione i numerosi partecipanti che hanno inviato la propria candidatura e la commissione che ha vagliato attentamente tutti i profili prima di assegnare i premi ai 9 vincitori a cui rivolgo i miei complimenti”.