Arrestato latitante in austostrada

LATISANA – Nella quotidiana vigilanza delle autostrade regionali, la Polizia stradale oltre alla costante attenzione nel mantenere standard di sicurezza elevati, concorre a rendere questi luoghi sempre più controllati in termini di prevenzione di attività criminali e presidio del territorio.

L’autostrada, detta anche città lineare, un “luogo non luogo” utilizzato da tutti ma espressione di nessuno, è stato teatro, nella giornata del 13 gennaio, di un arresto. Nella circostanza, durante un servizio di vigilanza autostradale, una pattuglia della sottosezione Polizia stradale di Palmanova che stava effettuando dei normali controlli al casello di Latisana, verso le 14 fermava un veicolo con targa italiana. Durante le fasi di verifica il conducente appariva in preda all’agitazione tentando di eludere le domande del personale operante, che nel frattempo approfondiva la posizione dell’uomo attraverso le banche dati e gli archivi informatizzati in dotazione.

Da questi emergeva che a carico dell’autista pendeva un ordine di espiazione di pena detentiva di 1 anno e 5 mesi emesso dal tribunale di Bergamo, per precedenti riferiti a reati di furto, falso, ricettazione e insolvenza fraudolenta, fatti risalenti agli anni 2011 e 2012. Immediatamente il conducente veniva tratto in arresto e condotto presso il carcere udinese di via Spalato.