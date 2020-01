Alla guida di un’auto rubata senza patente: arrestato

TARVISIO – Un 24enne di Livorno è finito nei guai per aver rubato una macchina, essersi messo alla guida senza patente e non aver pagato il pedaggio autostradale. Ad accorgersi di tutto sono stati gli agenti della Polizia stradale di Amaro, che nei giorni scorsi hanno fermato il giovane alla barriera di Ugovizza.

Dagli accertamenti è emerso come il 24enne fosse alla guida di un’auto rubata il giorno prima a Trieste. E’ quindi scattato l’arresto con le accuse di ricettazione e furto. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Udine. Nella vettura è stata rinvenuta anche parte della refurtiva sottratta in un appartamento del capoluogo giuliano 24 ore prima.