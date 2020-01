Topi ed escrementi in un locale: i Nas sospendono la licenza

UDINE – Topi (vivi e morti) insieme ai loro escrementi nel luogo dove venivano conservati i cibi. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nas e dagli ispettori dell’azienda sanitaria in un locale del Manzanese. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il blitz è scattato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio. Al termine delle verifiche i militari dell’Arma hanno deciso di sospendere temporaneamente la licenza al locale, in attesa che siano ripristinate le condizioni igieniche necessarie. In arrivo una multa piuttosto salata per i gestori del locale.