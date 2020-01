La sacralità della voce e del suono: percorso di Sound Healing al Flor de Vida di Udine

UDINE – In molte antiche culture, il suono è stato ed è usato per pregare, guarire, meditare. Imparando non dalla teoria ma dall’esperienza, durante “Sound Healing – La sacralità della voce e del suono”, i partecipanti, guidati da Gabriele Filiputti, praticheranno tecniche di meditazione attraverso il respiro, la voce ed il movimento. Si tratta di un vero e proprio percorso che comincerà il 17 gennaio (quando saranno fornite le basi), per proseguire altri tre venerdì (il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 13 marzo), alla sede dell’associazione Flor de Vida di Udine (via Pirona 4, località Paparotti, Udine), sempre dalle 18 alle 21. Il corso è a numero chiuso e sarà avviato solo al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Sarà quindi necessario prenotarsi: associazione.flor.de.vida@gmail.com, 3337992738, oppure gabriele.filiputti@gmail.com, 3492361311. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Flor de Vida Asdc Udine”. «Iniziando dalle vocali esploreremo la valenza energetica dei suoni che emettiamo. Condividendo semplici mantra della tradizione induista, infatti, possiamo imparare a renderci strumenti e ad ascoltarci in maniera diversa. Usando suoni e movimenti della tradizione taoista andremo a purificare gli organi interni. In questo modo aiuteremo il corpo a rigenerarsi e la mente a rilassarsi. Ci aiuteranno ad entrare in profondità le campane Himalayane ma non solo», ha spiegato Filiputti, che da molti anni si interessa alla musica dei popoli tribali.

BAGNI DI GONG – Non l’unico appuntamento proposto dall’associazione per questo primo mese del 2020. Proseguono infatti gli appuntamenti con i “Bagni di Gong” condotti da Giorgio Londero (tutti i primi venerdì del mese, il 10 gennaio, 7 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 8 maggio, dalle 20.30), ingresso su prenotazione, obbligatoria, chiamando 347.0391829, a offerta libera e consapevole. Il Bagno di Gong è una seduta di “massaggio sonoro” realizzato con le Campane Tibetane e dei Gong capaci di calmare la mente e mettere in vibrazione tutte le cellule del corpo.

PROVE GRATUITE DI YOGA IYENGAR – Proseguono anche le lezioni di prova, gratuite, di yoga Iyengar, con Alizia Murador. A gennaio gli appuntamenti sono fissati il 16 e il 23, dalle 20 alle 21.30, sempre in via Jacopo e Giulio Andrea Pirona 4. Per ragioni di spazio è necessario prenotare il proprio posto entro martedì 14 gennaio, chiamando il 333.7992738 o scrivendo ad associazione.flor.de.vida@gmail.com. Se le date non dovessero andare bene, è possibile fare una prova durante i normali orari di lezione contattando lo stesso numero.

SERATA SPUMEGGIANTE – Si parlerà di segni e sincronismi con “Khen Aton” sabato 18 gennaio dalle 21. Alla sede dell’associazione saranno fornite spiegazioni puntuali sui significati esoterici e simbolici, con scenette, atti teatrali, paradossi simbolici, koan zen e molto altro. L’obiettivo è riflettere sulla vita e su ciò che sta accadendo. La presenza va confermata a telefonicamente 328.8237431 oppure via mail morenut@libero.it.

MEDITAZIONE CELTICA CON ARPA – Sabato 25 gennaio dalle 20.30 è invece in programma una meditazione celtica con l’arpa, “Il Risveglio della Luce”. Francesca Pedrigi condurrà un incontro di meditazione ed esplorazione delle energie di questo periodo dell’anno, accompagnata da Chiara Spizzo che suonerà l’arpa celtica. La prenotazione è obbligatoria, via mail a lachiamatadelbosco@yahoo.com oppure con un messaggio Whatsapp al 348.4330248.